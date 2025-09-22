Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Генпрокурор Кении: Уважение к правам человека – общая ценность, объединяющая нас с Азербайджаном

    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 11:30
    Генпрокурор Кении: Уважение к правам человека – общая ценность, объединяющая нас с Азербайджаном

    Справедливость, верховенство закона и уважение к правам человека – это общие ценности, объединяющие Азербайджан и Кению.

    Как сообщает Report, об этом заявил генпрокурор Кении Ренсон Ингонга на международной конференции "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции" в Баку.

    Он подчеркнул, что Конституция Азербайджана, принятая в 1995 году путем всенародного референдума, является живым выражением суверенитета страны, ее единства и решимости построить демократическое государство на основе верховенства права.

    "Конституция закрепляет принципы равенства, человеческого достоинства и социальной справедливости, формируя прочную основу для обеспечения прав и свобод каждого гражданина. Одной из ее важнейших особенностей является признание народа источником государственной власти. Этот фундаментальный принцип гарантирует, что управление осуществляется по воле народа и в его интересах. Задача прокуроров - следить за тем, чтобы эти права не оставались лишь на бумаге, а реально ощущались в повседневной жизни граждан. Мы обязаны защищать презумпцию невиновности в каждом уголовном деле, обеспечивать справедливое судебное разбирательство и охранять достоинство жертв", - сказал Ингонга.

    генпрокурор Азербайджан Кения права человека
