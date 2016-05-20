Генпрокуратура: 8 человек привлечены к уголовной ответственности по делу о сгоревшем в Бинагадинском районе здании

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры завершилось следствие по уголовному делу о пожаре в многоэтажном здании на территории Бинагадинского района города Баку, произошедшем 19 мая прошлого года и ставшем причиной тяжелых последствий.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

По итогам следствия привлечены в качестве обвиняемых лиц генеральный директор ООО "Qlobal Stone", производящего полиуретан, который был использован при облицовке здания, Баширов Угур Фирузоглу, учредитель и председатель правления ООО Global Construction Махмудов Мирюсиф Мирджафароглу, заместитель председателя правления Аскеров Алекпер Илдырым оглу, бывший первый заместитель главы Исполнительной власти Бинагадинского района Новрузов Газанфар Магеррамоглу, заведующий отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Раджабов Адалят Шамсаддиноглу, который в 2012-2013 году работал начальником жилищно-коммунального хозяйства Бинагадинского района, начальник жилищно-коммунального участка №72 Бинагадинского района Оруджев Низами Гараоглу. Им предъявлены обвинения по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Также предъявлены обвинения по ст. 308.2 и 313 (служебный подлог) Мамедову Агаджаваду Гаджи оглу, начальнику испытательной лаборатории ЗАО "Дарнагюльский завод металлопластиковых труб", в которой проходили испытания полиуретана, и по ст. 308.2 Алибекову Акифу Мурадалиоглу, генеральному директору Центра эпидемиологии и гигиены министерства здравоохранения, в котором были согласованы технические требования к изделиям из полиуретана.

Материалы следствия по уголовному делу направлены на рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.