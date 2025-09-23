Генпрокуратуры Азербайджана и Танзании подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Документ был подписан в рамках встречи генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева с танзанийским коллегой Сильвестером Антони Мвакиталуном.

Алиев подчеркнул высокий уровень партнерских отношений между Азербайджаном и Танзанией, основанных на взаимной поддержке и сотрудничестве в разных сферах, отметив, что Танзания оказывает поддержку Азербайджану на международных площадках, включая Движение неприсоединения и ООН.

Стороны подчеркнули, что подписанный меморандум является исторической вехой в институциональных отношениях и будет способствовать развитию сотрудничества между прокуратурами.