    Генпрокуратуры Азербайджана и Танзании подписали меморандум о взаимопонимании

    Происшествия
    • 23 сентября, 2025
    • 13:06
    Генпрокуратуры Азербайджана и Танзании подписали меморандум о взаимопонимании

    Генпрокуратуры Азербайджана и Танзании подписали меморандум о взаимопонимании.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

    Документ был подписан в рамках встречи генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева с танзанийским коллегой Сильвестером Антони Мвакиталуном.

    Алиев подчеркнул высокий уровень партнерских отношений между Азербайджаном и Танзанией, основанных на взаимной поддержке и сотрудничестве в разных сферах, отметив, что Танзания оказывает поддержку Азербайджану на международных площадках, включая Движение неприсоединения и ООН.

    Стороны подчеркнули, что подписанный меморандум является исторической вехой в институциональных отношениях и будет способствовать развитию сотрудничества между прокуратурами.

    Фото
    Azərbaycanla Tanzaniya Baş prokurorluqları arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

