Генпрокуратурой рассмотрено более 5,5 тыс. обращений юридических лиц и частных предпринимателей

В 2024 году Генеральной прокуратурой Азербайджана рассмотрено 5 577 обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В 2024 году Генеральной прокуратурой Азербайджана рассмотрено 5 577 обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на региональном правовом форуме LEGIS.

Он назвал данную цифру довольно высокой, отметив, что большинство обращений были направлены в другие органы для рассмотрения: "Среди них Министерство экономики (453), Министерство труда и социальной защиты населения (272), Государственный таможенный комитет (81) и другие (93)".