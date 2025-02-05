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Генпрокуратурой рассмотрено более 5,5 тыс. обращений юридических лиц и частных предпринимателей

Генпрокуратурой рассмотрено более 5,5 тыс. обращений юридических лиц и частных предпринимателей В 2024 году Генеральной прокуратурой Азербайджана рассмотрено 5 577 обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Происшествия
5 февраля 2025 г. 12:11
Генпрокуратурой рассмотрено более 5,5 тыс. обращений юридических лиц и частных предпринимателей

В 2024 году Генеральной прокуратурой Азербайджана рассмотрено 5 577 обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на региональном правовом форуме LEGIS.

Он назвал данную цифру довольно высокой, отметив, что большинство обращений были направлены в другие органы для рассмотрения: "Среди них Министерство экономики (453), Министерство труда и социальной защиты населения (272), Государственный таможенный комитет (81) и другие (93)".

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