Генпрокуратура выявила нарушения трудовых прав работников в ряде компаний

Генеральная прокуратура возбудила административные дела в отношении ряда компаний, нарушивших требования Трудового кодекса.

Генеральная прокуратура возбудила административные дела в отношении ряда компаний, нарушивших требования Трудового кодекса.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, расследование велось Управлением по делам, не связанным с уголовным преследованием на основе поступившей из Госслужбы инспекции труда информации.

Расследованием установлено, что компании "Medera Hospital", "Abbasoğlu İnşaat", "Yol Tikintiservis", "Dream Construction", "Lock Service", "Apaydın Tatil", а также физическое лицо Т.Ф.Теймуров привлекали работников к выполнению работ без вступления в силу трудового договора.

В свою очередь компании "İlkin-E", "Kerama Trade" и "KNN-Construction LTD" не выплатили ряду работников заработные плата и окончательный расчет.

По указанным фактам возбуждены дела по статьям 192.1 (привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (услуг) без вступления в силу трудового договора (контракта)) и 192.4 (допущение нарушений закона при выплате заработной платы работнику) Кодекса об административных проступках.

Материалы дел направлены в соответствующие суды и Государственную службу инспекции труда для дальнейшего разбирательства.