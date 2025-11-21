Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме в Ясамале

    Происшествия
    • 21 ноября, 2025
    • 23:00
    Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме в Ясамале

    В многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе города Баку, где произошёл пожар, сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры совместно с представителями соответствующих государственных органов, в том числе с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводят осмотр места происшествия и другие необходимые процессуальные действия.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

    С целью установления причины пожара проводятся соответствующие следственные действия, назначены экспертизы.

    В результате пожара три человека погибли от отравления продуктами горения, как минимум 20 человек пострадали.

    Пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное, им продолжается оказание необходимой медицинской помощи.

    По факту в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

    Общественность будет проинформирована о результатах.

