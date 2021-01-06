Возбуждено уголовное дело по факту сожжения армянами тела азербайджанского военнослужащего

Генеральная прокуратура распространила заявление.

Генеральная прокуратура распространила заявление.

Как сообщает Report, в информации, поступившей из пресс-службы структуры, говорится:

"В некоторых СМИ и на страницах социальных сетей было распространено видео сожжения тела азербайджанского военнослужащего военнослужащими Вооруженных сил Республики Армения и одним гражданским лицом.

Поскольку расследование, проведенное Генеральной и Военной прокуратурами Азербайджанской Республики, показало, что видео отражает действительность, было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время проводятся необходимые следственные меры для установления виновных лиц и принятия всех возможных мер для привлечения их к ответственности в рамках существующего правового механизма и международного права. Общественности будет предоставлена подробная информация​​.

В то же время, несмотря на то, что Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовные дела на основании такого рода видеозаписей и предоставила общественности подробную информацию, к сожалению, армянская сторона не расследует преступления против азербайджанских военнослужащих и мирных жителей и не принимает никаких мер для наказания виновных.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики призывает правоохранительные органы Армении предпринять аналогичные шаги для принятия серьезных правовых мер в соответствии с нормами и принципами международного права, проведения открытого и справедливого расследования и информирования мировой общественности о военных преступлениях, совершенных против граждан Азербайджана".