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Генпрокуратура возбудила дела в связи с нанесением ущерба природе на сумму более 523 тыс. манатов

Генпрокуратура возбудила дела в связи с нанесением ущерба природе на сумму более 523 тыс. манатов В Генеральной прокуратуре возбуждены уголовные дела в связи с нанесением ущерба природе в Газахском и Дашкесанском районах на сумму более полумиллиона манатов.
Происшествия
21 ноября 2023 г. 15:37
Генпрокуратура возбудила дела в связи с нанесением ущерба природе на сумму более 523 тыс. манатов

В Генеральной прокуратуре возбуждены уголовные дела в связи с нанесением ущерба природе в Газахском и Дашкесанском районах на сумму более полумиллиона манатов.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

Сотрудники управления внеуголовного производства Генпрокуратуры в ходе расследования установили обоснованные подозрения в том, что должностные лица компаний, действующих в Газахском и Дашкесанском районах, злоупотребив полномочиями, присвоили земельные участки без права собственности, занимались незаконной добычей песчано-гравийной смеси.

В целом природе был нанесен ущерб на сумму более 523 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188.1 (нарушение права владения, пользования или аренды земли), 255.1 (нарушение правил охраны и использования недр) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Расследование будет продолжено в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Qazax və Daşkəsəndə təbiətə 523 min manatdan artıq ziyan vurulub, cinayət işləri başlanılıb

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