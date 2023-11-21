Генпрокуратура возбудила дела в связи с нанесением ущерба природе на сумму более 523 тыс. манатов

В Генеральной прокуратуре возбуждены уголовные дела в связи с нанесением ущерба природе в Газахском и Дашкесанском районах на сумму более полумиллиона манатов.

В Генеральной прокуратуре возбуждены уголовные дела в связи с нанесением ущерба природе в Газахском и Дашкесанском районах на сумму более полумиллиона манатов.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

Сотрудники управления внеуголовного производства Генпрокуратуры в ходе расследования установили обоснованные подозрения в том, что должностные лица компаний, действующих в Газахском и Дашкесанском районах, злоупотребив полномочиями, присвоили земельные участки без права собственности, занимались незаконной добычей песчано-гравийной смеси.

В целом природе был нанесен ущерб на сумму более 523 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188.1 (нарушение права владения, пользования или аренды земли), 255.1 (нарушение правил охраны и использования недр) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Расследование будет продолжено в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.