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Генпрокуратура: В Сабирабаде арестованы должностные лица

Генпрокуратура: В Сабирабаде арестованы должностные лица В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в отношении начальника отдела архитектуры и строительства Аппарата главы Исполнительной власти Сабирабадского района Гасымова Мушвига Видади оглу возбуждено уголовное дело.
Происшествия
30 июня 2022 г. 19:45
Генпрокуратура: В Сабирабаде арестованы должностные лица

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в отношении начальника отдела архитектуры и строительства Аппарата главы Исполнительной власти Сабирабадского района Гасымова Мушвига Видади оглу возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе расследований были выявлены обоснованные подозрения в том, что Мушвиг Гасымов в сговоре с главным советником государственной строительной инспекции по объектам государственного значения Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС Гулиевым Эльдаром Муса оглу и другими лицами требовал с граждан взятки в крупном размере за получение разрешения на проведение строительных работ в нежилых объектах, расположенных на территории Сабирабадского района.

На основании собранных доказательств Мушвигу Гасымову и Эльдару Гулиеву были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) УК АР и по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Sabirabadda vəzifəli şəxslər həbs edilib"

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