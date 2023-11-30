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В этом году Генпрокуратура вернула в бюджет более 19,5 млн манатов

В этом году Генпрокуратура вернула в бюджет более 19,5 млн манатов В этом году в бюджет возвращено более 19,5 млн манатов.
Происшествия
30 ноября 2023 г. 13:03
В этом году Генпрокуратура вернула в бюджет более 19,5 млн манатов

В этом году в бюджет возвращено более 19,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов заявил в Баку на международной конференции ”Права человека - 75 Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов“, посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

По его словам, за первые десять месяцев текущего года в результате проведенных органами прокуратуры следственных мероприятий по уголовным делам, расследование которых завершено, в государственный бюджет было возмещено 19 564 млн манатов: "Также раскрыто 35 умышленных убийств, совершенных за последние три года".
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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Bu il 19,5 milyon manatdan çox vəsaitin büdcəyə ödənilməsi təmin edilib"

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