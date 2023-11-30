В этом году Генпрокуратура вернула в бюджет более 19,5 млн манатов

В этом году в бюджет возвращено более 19,5 млн манатов.

В этом году в бюджет возвращено более 19,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов заявил в Баку на международной конференции ”Права человека - 75 Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов“, посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

По его словам, за первые десять месяцев текущего года в результате проведенных органами прокуратуры следственных мероприятий по уголовным делам, расследование которых завершено, в государственный бюджет было возмещено 19 564 млн манатов: "Также раскрыто 35 умышленных убийств, совершенных за последние три года".