​Генпрокуратура: Сын Эльдара Сабироглу уволен из органов прокуратуры

"Производится комплексная проверка деятельности прокуратуры Зардабского района"

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Следователь прокуратуры Зардабского района Руфат Сафаров исключен из органов прокуратуры за грубое нарушение требований статьи 34 закона "О прокуратуре", статей 30 и 31 "Кодекса этичного поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики" и действия, несовместимые с должностью прокурора или же следователя.

Как сообщает Report, информация размещена на официальном сайте Генпрокуратуры.

Из-за низкого уровня исполнительной и трудовой дисциплины и требовательности в отношении работников прокуратуры, на данный момент соответствующая комиссия Генпрокуратуры производит в прокуратуре Зардабского района комплексную проверку.

Отметим, что Р.Сафаров является сыном бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны, экс-депутата Эльдара Сабироглу.