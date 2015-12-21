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    ​Генпрокуратура: Сын Эльдара Сабироглу уволен из органов прокуратуры

    Производится комплексная проверка деятельности прокуратуры Зардабского района

    "Производится комплексная проверка деятельности прокуратуры Зардабского района"

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Следователь прокуратуры Зардабского района Руфат Сафаров исключен из органов прокуратуры за грубое нарушение требований статьи 34 закона "О прокуратуре", статей 30 и 31 "Кодекса этичного поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики" и действия, несовместимые с должностью прокурора или же следователя. 

    Как сообщает Report, информация размещена на официальном сайте Генпрокуратуры.

    Из-за низкого уровня исполнительной и трудовой дисциплины и требовательности в отношении работников прокуратуры, на данный момент соответствующая комиссия Генпрокуратуры производит в прокуратуре Зардабского района комплексную проверку. 

    Отметим, что Р.Сафаров является сыном бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны, экс-депутата Эльдара Сабироглу. 

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