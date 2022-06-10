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Генпрокуратура, СГБ и МВД раскрыли убийство 12-летней давности

Генпрокуратура, СГБ и МВД раскрыли убийство 12-летней давности Генпрокуратура, Министерство внутренних дел и Служба госбезопасности раскрыли очередное тяжкое преступление, оставшееся нераскрытым с предыдущих лет.
Происшествия
10 июня 2022 г. 15:38
Генпрокуратура, СГБ и МВД раскрыли убийство 12-летней давности

Генпрокуратура, Министерство внутренних дел и Служба госбезопасности раскрыли очередное тяжкое преступление, оставшееся нераскрытым с предыдущих лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД.

В Ясамальской районной прокуратуре было заведено уголовное дело в связи с кончиной спустя 8 дней Гурбата Абзарова, поступившего в больницу с черепно-мозговой травмой 18 ноября 2010 года. Производство по делу было прекращено, так как преступника найти не удалось.

Позднее дело было передано в Следственное управление Генпрокуратуры для продолжения следствия.

Проведенные по делу следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия установили, что Тельман Меджидов 1964 г.р. содержался в учреждении отбывания наказания вместе с Гурбатом Абзаровым 1969 г.р. После завершения срока заключения 18 ноября 2010 года мужчины встретились. Тельман Меджидов встретился с Абзаровым с целью отомстить за оскорбительные высказывания последнего в адрес членов его семьи. Во время возникшего между ними спора он ударил Абзарова железной тростью по голове, в результате этой травмы Абзаров скончался в больнице спустя 8 дней.

В отношении Тельмана Меджидова заведено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное нанесение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК АР, в отношении него принята мера пресечения в виде ареста.

Следственные действия по делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq, DTX və DİN 12 il əvvəl baş vermiş ölüm işinin üstünü açıb

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