Генпрокуратура: Ряд компаний не вернули в страну валютную выручку на 140 млн манатов

10:55

Органы прокуратуры Азербайджана расследуют уголовные дела в отношении должностных лиц ряда компаний, занимавшихся экспортом сельскохозяйственной и строительной продукции и не вернувших в страну валютную выручку на общую сумму свыше 140 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Уголовные дела возбуждены в отношении должностных лиц компаний Foresta, Gold Plant, Alyans Aqro, Shemkir Fruit, Critical Fruit, Local Garden, Paradise Fruits и Aqroinnova прокуратурами Бинагадинского, Низаминского, Насиминского районов Баку, а также следственным управлением Генпрокуратуры.

Следствие установило, что между этими фирмами и зарубежными компаниями заключались контракты на экспорт сельхозпродукции и стройматериалов, однако полученная валютная выручка в особо крупных размерах на счета компаний в банках Азербайджана не перечислялась.

Должностным лицам предъявлены обвинения по статьям о невозвращении в крупном размере из-за рубежа иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору, а также о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Некоторые фигуранты заключены под домашний арест, другие помещены под надзор полиции.

Расследование уголовных дел продолжается, принимаются необходимые меры в отношении других компаний и лиц, уличенных в невозврате экспортной выручки, заявили в Генпрокуратуре.