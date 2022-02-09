Генпрокуратура распространила заявление в связи с "Тертерским делом"

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с "Тертерским делом"

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с "Тертерским делом".

Как сообщает Report, в заявлении Генеральной прокуратуры говорится:

"С 16 декабря 2021 года следственной группой, возобновившей уголовное производство и возглавляемой первым заместителем Генерального прокурора в связи с незаконными действиями некоторых военнослужащих, проходящих службу в воинских частях министерства обороны Азербайджанской Республики в направлении Тертерского, Агдамского, Бейлаганского районов проводились интенсивные следственные действия по всем направлениям в связи с тем, что в мае-июне 2017-го года группой военнослужащих вышеуказанных и других воинских частей при отсутствии соответствующих полномочий, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, путем незаконного привлечения к допросу предположительно подозреваемых лиц были совершены факты пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, а также физического и психического насилия в отношении потерпевших, повлекшие смерть и иные тяжкие последствия.

За этот период выявлены и признаны потерпевшими 163 новых лиц, пострадавших от пыток и иных противоправных действий, которые были всесторонне и тщательно допрошены, и в отношении которых была проведена судебно-медицинская экспертиза. Таким образом, по уголовным делам к настоящему времени признаны потерпевшими 281 лицо, включая лиц, идентифицированных как потерпевшие в ходе предыдущего расследования".

Процесс установления личности и допроса потерпевших по делу продолжается, отмечается в заявлении.

"В связи с расследованием фактов государственной измены в мае-июне 2017 года лиц, подвергшихся насилию, физическому или психическому воздействию, другим незаконным действиям, а также незаконно лишенных свободы, но не признанных потерпевшими, просим обратиться по телефону горячей линии Генеральной прокуратуры “961”, а также по телефону 012-361-16-47 и явиться на допрос в следственный орган.

При изучении дел в отношении лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности по обвинению в государственной измене, но в последующем признанных не доказанным, а также осужденным за преступления против воинской службы, были выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства, в результате чего в отношении 16 лиц по 16 уголовных делам заместитель Генерального прокурора обратился в суд с ходатайством о прекращении дела и возвращении прокурору, осуществляющему процессуальное руководство за следствием для дополнительного расследования.

Вместе с тем, постановление от 19 декабря 2017 года о прекращении уголовного преследования в отношении Гулиева Эльчина Матлаб оглу по обвинению в государственной измене без оправдательных оснований, в связи со смертью обвиняемого, было отменено Генеральным прокурором ввиду незаконности и необоснованности процессуального решения. Окончательное решение по делу будет принято после проведения объективного и всестороннего расследования", - заявили в Генпрокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела были выявлены факты по применению пыток, незаконного лишения свободы и злоупотребления служебным положением со стороны Алескерова Вюсала Азиз оглу, Алескерова Рустама Чарказ оглу и Гараева Рамиля Фариз оглу. Фигуранты привлечены к ответственности по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой), 341.2.2, 341.2.3 (превышение должностных полномочий). Обвиняемый Ахундов Фуад Арази оглу привлечен к ответственности по статьям 127.2.2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 145.3, 293.3, 341.2.2 и 341.2.3 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. В отношении вышеперечисленных лиц решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

"Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе расследования.

При этом представителям СМИ, пользователям социальных сетей, а также участникам уголовного производства напоминаем, что распространение сведений предварительного следствия без надлежащего разрешения влечет за собой уголовную ответственность. Также, к лицам, пытающимся оказать влияние на следствие, распространяющих заведомо ложную, необъективную, искаженную информацию с целью запятнать репутацию победоносной Азербайджанской армии и деятельность государственных органов, будут приняты меры в соответствии с законом", - отметили в Генпрокуратуре.