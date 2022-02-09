О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокуратура распространила заявление в связи с "Тертерским делом"

Генпрокуратура распространила заявление в связи с "Тертерским делом" Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с "Тертерским делом"
Происшествия
9 февраля 2022 г. 15:11
Генпрокуратура распространила заявление в связи с Тертерским делом

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с "Тертерским делом".

Как сообщает Report, в заявлении Генеральной прокуратуры говорится:

"С 16 декабря 2021 года следственной группой, возобновившей уголовное производство и возглавляемой первым заместителем Генерального прокурора в связи с незаконными действиями некоторых военнослужащих, проходящих службу в воинских частях министерства обороны Азербайджанской Республики в направлении Тертерского, Агдамского, Бейлаганского районов проводились интенсивные следственные действия по всем направлениям в связи с тем, что в мае-июне 2017-го года группой военнослужащих вышеуказанных и других воинских частей при отсутствии соответствующих полномочий, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, путем незаконного привлечения к допросу предположительно подозреваемых лиц были совершены факты пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, а также физического и психического насилия в отношении потерпевших, повлекшие смерть и иные тяжкие последствия.

За этот период выявлены и признаны потерпевшими 163 новых лиц, пострадавших от пыток и иных противоправных действий, которые были всесторонне и тщательно допрошены, и в отношении которых была проведена судебно-медицинская экспертиза. Таким образом, по уголовным делам к настоящему времени признаны потерпевшими 281 лицо, включая лиц, идентифицированных как потерпевшие в ходе предыдущего расследования".

Процесс установления личности и допроса потерпевших по делу продолжается, отмечается в заявлении.

"В связи с расследованием фактов государственной измены в мае-июне 2017 года лиц, подвергшихся насилию, физическому или психическому воздействию, другим незаконным действиям, а также незаконно лишенных свободы, но не признанных потерпевшими, просим обратиться по телефону горячей линии Генеральной прокуратуры “961”, а также по телефону 012-361-16-47 и явиться на допрос в следственный орган.

При изучении дел в отношении лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности по обвинению в государственной измене, но в последующем признанных не доказанным, а также осужденным за преступления против воинской службы, были выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства, в результате чего в отношении 16 лиц по 16 уголовных делам заместитель Генерального прокурора обратился в суд с ходатайством о прекращении дела и возвращении прокурору, осуществляющему процессуальное руководство за следствием для дополнительного расследования.

Вместе с тем, постановление от 19 декабря 2017 года о прекращении уголовного преследования в отношении Гулиева Эльчина Матлаб оглу по обвинению в государственной измене без оправдательных оснований, в связи со смертью обвиняемого, было отменено Генеральным прокурором ввиду незаконности и необоснованности процессуального решения. Окончательное решение по делу будет принято после проведения объективного и всестороннего расследования", - заявили в Генпрокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела были выявлены факты по применению пыток, незаконного лишения свободы и злоупотребления служебным положением со стороны Алескерова Вюсала Азиз оглу, Алескерова Рустама Чарказ оглу и Гараева Рамиля Фариз оглу. Фигуранты привлечены к ответственности по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой), 341.2.2, 341.2.3 (превышение должностных полномочий). Обвиняемый Ахундов Фуад Арази оглу привлечен к ответственности по статьям 127.2.2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 145.3, 293.3, 341.2.2 и 341.2.3 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. В отношении вышеперечисленных лиц решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

"Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе расследования.

При этом представителям СМИ, пользователям социальных сетей, а также участникам уголовного производства напоминаем, что распространение сведений предварительного следствия без надлежащего разрешения влечет за собой уголовную ответственность. Также, к лицам, пытающимся оказать влияние на следствие, распространяющих заведомо ложную, необъективную, искаженную информацию с целью запятнать репутацию победоносной Азербайджанской армии и деятельность государственных органов, будут приняты меры в соответствии с законом", - отметили в Генпрокуратуре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq "Tərtər işi" ilə bağlı məlumat yayıb

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

DSX: Dövlət sərhədində 12 kq narkotik aşkarlanıb
FotoDSX: "Dövlət sərhədində 12 kq narkotik aşkarlanıb"
9 Fevral , 2022 14:30
Zakir Həsənov azad edilən ərazilərə gedib, yeni hərbi hissə istifadəyə verilib
FotoZakir Həsənov azad edilən ərazilərə gedib, yeni hərbi hissə istifadəyə verilib
9 Fevral , 2022 14:21
Nərmin Quliyevanın əmisi oğlu məhkəmədə yenidən dindirilib
Nərmin Quliyevanın əmisi oğlu məhkəmədə yenidən dindirilib
9 Fevral , 2022 13:31
Bakıda qətl törədən şəxs məhkəmədə dindirilib: Mənə söyüş söydü
Bakıda qətl törədən şəxs məhkəmədə dindirilib: "Mənə söyüş söydü"
9 Fevral , 2022 13:09
Rasim Quliyevin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəməsi başlayıb
Rasim Quliyevin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəməsi başlayıb
9 Fevral , 2022 13:02
Tərtər işi ilə bağlı 16 şəxs barəsində məhkəmə qərarları ləğv olunub
"Tərtər işi" ilə bağlı 16 şəxs barəsində məhkəmə qərarları ləğv olunub
9 Fevral , 2022 12:43
Baş prokuror Tərtər işi ilə bağlı qərarlardan birini qanunsuz olduğuna görə ləğv edib
Baş prokuror "Tərtər işi" ilə bağlı qərarlardan birini qanunsuz olduğuna görə ləğv edib
9 Fevral , 2022 12:40
Tərtər işi ilə bağlı hərbçilərə işgəncə verən şəxslər həbs edilib - RƏSMİ
"Tərtər işi" ilə bağlı hərbçilərə işgəncə verən şəxslər həbs edilib - RƏSMİ
9 Fevral , 2022 12:32
Tərtər işi ilə bağlı daha 163 şəxs müəyyən edilərək zərərçəkmiş qismində tanınıb, ümumi say 281-ə çatıb
"Tərtər işi" ilə bağlı daha 163 şəxs müəyyən edilərək zərərçəkmiş qismində tanınıb, ümumi say 281-ə çatıb
9 Fevral , 2022 12:29
Salyan sakini özünü işlədiyi idarənin qarşısında yandırıb
Salyan sakini özünü işlədiyi idarənin qarşısında yandırıb
9 Fevral , 2022 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi