Генпрокуратура распространила заявление по факту нанесения водителем себе порезов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Закаталы распространила информацию о продолжении в районной прокуратуре расследований, связанных с нанесением Эмилем Набиевым себе ножевых ранений.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 8 февраля в 19 часов на посту на территории Закатальского района сотрудники Дорожно-патрульной службы Главного государственного управления дорожной полиции министерства внутренних дел обнаружили в управляемом жителем Баку Набиевым Эмилем Рафик оглу 1986 г.р. автомобиле марки "Daewoo" полиэтиленовый сверток, в котором находилось 160 г высушенных листьев, похожих на марихуану.

Боясь попасть в руки правосудия, пытавшийся бежать Э.Набиев нанес себе в брюшную полость ножевые ранения. Помещенного в Закатальскую центральную районную больницу Э.Набиева пришлось прооперировать.

В настоящее время следственная группа Закатальского районного отделения полиции расследует факт.

Районная прокуратура выясняет также причины нанесения Э.Набиевым себе порезов.