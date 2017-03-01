Генпрокуратура распространила информацию, связанную с убитой в Баку женщиной

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В результате совместных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры было раскрыто убийство, совершенное на территории Сураханского района столицы при неизвестных обстоятельствах.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации пресс-служб Генпрокуратуры и министерства внутренних дел.

Так, на основе информации о том, что 24 февраля в квартире жительницы поселка Говсаны Морозовой Анжелики Васильевны 1963 г.р. обнаружено ее тело с признаками насилия, оперативно-следственной группой в составе сотрудников прокуратуры и полиции было осмотрено место происшествия, взяты вещественные доказательства и отпечатки пальцев, а также выполнены другие необходимые неотложные процессуальные действия.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК, назначены соответствующие экспертизы, Следственному управлению Прокуратуры города Баку поручено продолжить следствие.

В результате неотложных оперативно-следственных действий появились подозрения, указывающие на то, что преступление было совершено знакомым покойной Векиловым Намиком Джабраил оглу 1985 г.р. Подозреваемый был задержан на территории Газахского района и привлечен к следствию.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.