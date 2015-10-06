Генпрокуратура распространила информацию о незаконных действиях сотрудников ООО Fakt Araşdırıcı-N

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Материалы о незаконных действиях сотрудников ООО Fakt Araşdırıcı-N, поступившие из Госслужбы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности, были рассмотрены Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрений в том, что 3 сотрудника общества, превысив служебные полномочия, 22 сентября провели проверки в магазине на территории Ясамальского района столицы, не оштрафовали владельцев магазина за продажу просроченных товаров, и не сообщили об этом в соответствующие органы, вместо этого заключили контракт с обществом, которое они представляют, и принудили к незаконной выплате, тем самым нанеся значительный ущерб правам и законным интересам потребителей. По факту возбуждено уголовное дело по ст.309.1 (превышение служебных полномочий) УК.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия по уголовному делу.

Граждане, столкнувшиеся с подобными случаями, могут обратиться на "горячую линию" 161 центра связи Главного управления по борьбе с коррупцией.