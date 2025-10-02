Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Генпрокуратура прокомментировала приговор по делу о насилии в детском доме

    Происшествия
    • 02 октября, 2025
    • 13:04
    Генпрокуратура прокомментировала приговор по делу о насилии в детском доме

    Генеральная прокуратура прокомментировала распространяемую в соцсетях информацию о слишком мягком приговоре в отношении Мухаммеда Гаджиева, приговоренного к 10 годам лишения свободы за сексуальное насилие в детском доме.

    Об этом сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

    По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, в детском доме №3, функционирующем в Хатаинском районе Баку, Мухаммед Гаджиев был привлечен к уголовной ответственности по статье 150.3.3 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса АР, и после завершения предварительного следствия 9 декабря прошлого года обвинительный акт был утвержден прокурором Хатаинского района и направлен в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

    Поскольку предъявленное обвинение было подтверждено доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, 23 сентября этого года он был приговорен к 10 годам лишения свободы.

    Отметим, что хотя за данную категорию преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, обвиняемый М.Гаджиев на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия, и в соответствии с требованиями закона суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

    "При этом мы обращаемся к представителям СМИ и пользователям социальных сетей: при распространении информации по уголовным делам проявлять уважение к правам потерпевших, соблюдать принцип справедливости судебного процесса, поддерживать доверие общества к верховенству закона и воздерживаться от необоснованных предположений и искаженных комментариев", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

    Prokurorluq uşaq evində seksual zorakılığa görə şəxsə 10 il həbs cəzası verilməsinin səbəbini açıqlayıb

