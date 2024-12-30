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Генпрокуратура: Продолжается расследование уголовного дела по факту крушения самолета

Генпрокуратура: Продолжается расследование уголовного дела по факту крушения самолета Продолжается расследование крушения самолета Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи Актау 25 декабря.
Происшествия
30 декабря 2024 г. 13:06
Генпрокуратура: Продолжается расследование уголовного дела по факту крушения самолета

Продолжается расследование крушения самолета Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи Актау 25 декабря.

Как сообщает Report, следственные действия по уголовному делу проводятся по поручению президента Ильхама Алиева, с участием Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, а также представителей прокуратур Казахстана, России и Бразилии.

На месте происшествия были проведены масштабные следственные мероприятия с участием профессионалов из Азербайджана, Казахстана, России и Бразилии. Кямран Алиев обсудил с казахстанским коллегой Бериком Асыловым вопрос правовой оценки собранных доказательств, выразив благодарность за помощь в расследовании.

В ходе разговора с Генеральным прокурором России Игорем Красновым К.Алиев отметил важность эффективного сотрудничества и обмена доказательствами.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время телефонного разговора с Кямраном Алиевым сообщил о создании следственной группы для всестороннего расследования причин катастрофы, включая возможность внешнего вмешательства.

Генеральная прокуратура будет регулярно информировать общественность о ходе расследования.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: Təyyarənin qəzaya uğraması faktı üzrə başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir

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