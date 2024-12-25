О нас

Генпрокуратура: При крушении самолета AZAL в Казахстане выжили 32 человека

Генпрокуратура: При крушении самолета AZAL в Казахстане выжили 32 человека 13:59
Происшествия
25 декабря 2024 г. 14:03
Генпрокуратура: При крушении самолета AZAL в Казахстане выжили 32 человека

По имеющимся данным, при крушении самолета авиакомпании AZAL в Казахстане выжили 32 человека.

Как сообщает Report , об этом заявил представитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Кянан Зейналов на брифинге в среду.

По его словам, в настоящее время проводится расследование уголовного дела совместно с органами прокуратуры Казахстана.

"Мы не можем сообщить о каких-либо результатах расследования. Работа ведется по всем версиям, проводятся соответствующие экспертизы. Следственная группа под руководством заместителя Генерального прокурора Азербайджана командирована в Казахстан и работает на месте происшествия", - сказал Зейналов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Prosecutor General's Office: 32 people survived AZAL plane crash in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: Son məlumata görə, 32 nəfər təyyarə qəzasından sağ çıxıb

Другие новости из категории

В Баку горит дом
В Баку горит дом
25 декабря 2024 г. 14:03
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Генпрокуратура Казахстана держит на особом контроле расследование причин крушения самолета AZAL
Генпрокуратура Казахстана держит на особом контроле расследование причин крушения самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 13:37
Сельджук Байрактар выразил соболезнования Азербайджану
Сельджук Байрактар выразил соболезнования Азербайджану
25 декабря 2024 г. 13:36
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
Оперштаб: Оба пилота погибли при крушении самолета AZAL в Актау
Оперштаб: Оба пилота погибли при крушении самолета AZAL в Актау
25 декабря 2024 г. 13:13
Меликов: Дагестан готов оказать помощь в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау
Меликов: Дагестан готов оказать помощь в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау
25 декабря 2024 г. 13:02
Токаев распорядился создать госкомиссию в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау
Токаев распорядился создать госкомиссию в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау
25 декабря 2024 г. 12:57
МЧС Казахстана открыл горячую линию в связи с крушением самолета AZAL
МЧС Казахстана открыл горячую линию в связи с крушением самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:55
Садыр Жапаров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау
Садыр Жапаров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау
25 декабря 2024 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi