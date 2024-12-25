Генпрокуратура: При крушении самолета AZAL в Казахстане выжили 32 человека

13:59

По имеющимся данным, при крушении самолета авиакомпании AZAL в Казахстане выжили 32 человека.

Как сообщает Report , об этом заявил представитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Кянан Зейналов на брифинге в среду.

По его словам, в настоящее время проводится расследование уголовного дела совместно с органами прокуратуры Казахстана.

"Мы не можем сообщить о каких-либо результатах расследования. Работа ведется по всем версиям, проводятся соответствующие экспертизы. Следственная группа под руководством заместителя Генерального прокурора Азербайджана командирована в Казахстан и работает на месте происшествия", - сказал Зейналов.