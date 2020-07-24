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Генпрокуратура: Преступление в Лерике раскрыто "по горячим следам"

Генпрокуратура: Преступление в Лерике раскрыто "по горячим следам" Пропавший без вести Акпер Нуриев был убит на территории Лерикского района
Происшествия
24 июля 2020 г. 12:17
Генпрокуратура: Преступление в Лерике раскрыто по горячим следам

19 июля в Хатаинское районное управление полиции поступило обращение о пропаже Акпера Нуриева, 1981 года рождения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Сотрудники прокуратуры и полиции провели незамедлительные оперативно-следственные мероприятия, что помогло в кратчайшие сроки раскрыть преступление "по горячим следам".

В ходе расследования, проведенного на основании данного обращения, следствием было установлено, что пропавший без вести Акпер Нуриев был убит на территории Лерикского района.

Выяснилось, что Акиф Рзаев, 1960 года рождения, 19 июля отвез своего зятя Акпера Нуриева в Лерик. Между ними произошла перепалка, во время которой А.Рзаев убил А.Нуриева, ударив тупым предметом по голове, после чего сжег труп.

Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, обнаружили обгоревшее тело убитого и передали для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: Lerikdəki cinayətin isti izlərlə açılması təmin edilib
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