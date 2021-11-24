Генпрокуратура предупредила лиц, распространяющих ложную информацию о провокациях армян

В Генеральной прокуратуре Азербайджана начато расследование в связи с распространением некоторыми СМИ и пользователями социальных сетей недостоверной информации в связи с вооруженной провокацией, совершенной Арменией 15 и 16 ноября 2021 года на приграничн

В Генеральной прокуратуре Азербайджана начато расследование в связи с распространением некоторыми СМИ и пользователями социальных сетей недостоверной информации в связи с вооруженной провокацией, совершенной Арменией 15 и 16 ноября 2021 года на приграничных с Кяльбаджарским и Лачынским районами территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было установлено, что Зиятай Мурадов, Агиль Алекперов, Мехман Сулейманов и Надир Велиев поделились в социальных сетях недостоверной информацией с целью создания искусственного ажиотажа.

В отношении Зиятая Мурадова начато исполнение по делу об административном правонарушении по статье 388-1.1.1 Кодекса об административных правонарушениях АР и направлено в суд для рассмотрения. Агилю Алекперову, Мехману Сулейманову и Надиру Велиеву сделано предупреждение.

"Генеральная прокуратура Азербайджана заявляет, что в отношении СМИ и пользователей социальных сетей, распространяющих ложную и недостоверную информацию, будут приниматься серьезные меры, предусмотренные законодательством, включая уголовную ответственность", - говорится в сообщении.