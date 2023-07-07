Генпрокуратура: Предприниматели и компании выплатили ущерб в размере 1,5 млн манатов за вырубку деревьев

Только за эти полгода предпринимателями и компаниями было добровольно возмещено 1,5 млн манатов ущерба за незаконную вырубку деревьев.

Только за эти полгода предпринимателями и компаниями было добровольно возмещено 1,5 млн манатов ущерба за незаконную вырубку деревьев.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры Эльнур Мусаев на пресс-конференции под названием "Охрана экологии".

По его словам, лица, совершившие правонарушение, признали свои неправомерные действия: "Помимо решения вопросов ответственности лиц, совершивших правонарушение, были приняты комплексные меры по возмещению ущерба окружающей среде. В прокуратуре возбуждаются уголовные дела по фактам незаконных рубок и производства об административном правонарушении".