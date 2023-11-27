Генпрокуратура предостерегла граждан, покупающих квартиры в новостройках

Генеральная прокуратура Азербайджана призвала граждан внимательно изучать документацию строительных компаний при покупке квартир в строящихся или не разрешенных к эксплуатации многоквартирных домах.

Генеральная прокуратура Азербайджана призвала граждан внимательно изучать документацию строительных компаний при покупке квартир в строящихся или не разрешенных к эксплуатации многоквартирных домах.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве привели перечень документов, которые гражданам следует запросить у строительной компании, чтобы не столкнуться с возможными нарушениями закона и не стать жертвой преступления.

Отмечается, что граждане при покупке жилья должны потребовать документ, подтверждающий право собственности, аренды или пользования земельным участком, на котором расположено здание, проект, согласованный с органом исполнительной власти, разрешение органа исполнительной власти на строительство здания, акт приемки объекта в эксплуатацию, документы, подтверждающие личность и должность (наличие полномочий на продажу жилья) сотрудника строительной компании, который будет участвовать в сделке купли-продажи, а также решение общего собрания членов жилищно-строительного кооператива о выделении жилой (нежилой) площади в здании кооператива, устав и иные учредительные документы строительной компании, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.