Генпрокуратура о задержании Афгана Садыгова

В прессе распространилась информация, что главный редактор новостного портала Azel TV Афган Садыгов был задержан правоохранительными органами.
Report в связи с этим обратился к руководителю пресс-службы Генпрокуратуры Эльдару Султанову.
В ответ на запрос Report Э.Султанов сказал, что на основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией о незаконных деяниях Афгана Садыгова, по соответствующим статьям УК было заведено уголовное дело:
"По делу проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
Афган Садыгов был задержан в качестве подозреваемого в совершении деяний, предусмотренных в конкретных статьях УК и привлечен к следствию.
Общественность будет проинформирована о деталях".