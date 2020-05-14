Генпрокуратура о задержании Афгана Садыгова

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В прессе распространилась информация, что главный редактор новостного портала Azel TV Афган Садыгов был задержан правоохранительными органами.

Report в связи с этим обратился к руководителю пресс-службы Генпрокуратуры Эльдару Султанову.

В ответ на запрос Report Э.Султанов сказал, что на основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией о незаконных деяниях Афгана Садыгова, по соответствующим статьям УК было заведено уголовное дело:

"По делу проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Афган Садыгов был задержан в качестве подозреваемого в совершении деяний, предусмотренных в конкретных статьях УК и привлечен к следствию.

Общественность будет проинформирована о деталях".