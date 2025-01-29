Генпрокуратура Казахстана продолжает расследование крушения самолета AZAL

Генеральная прокуратура Казахстана продолжает расследование причин крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау, к следствию привлечены наиболее опытные сотрудники.

Генеральная прокуратура Казахстана продолжает расследование причин крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау, к следствию привлечены наиболее опытные сотрудники.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил журналистам замгенерального прокурора Галымжан Койгелдиев.

"Расследование идет, следственная группа создана из наиболее опытных сотрудников, экспертизы назначены. Дело непростое, как вы знаете. Мы ждем результатов", - рассказал Койгелдиев, отвечая на вопрос о расследовании крушения самолета AZAL.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

Ранее премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что на этой неделе Министерство транспорта страны может опубликовать предварительные итоги расследования.