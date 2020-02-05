Генпрокуратура изучит сенсационную аудиозапись по делу Нармин Гулиевой

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На видеопортале Youtube распространена аудиозапись, связанная с убийством 10-летней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана.

Как сообщает Report, на аудиозаписи неизвестный заявляет, что обвиняемый в убийстве Н.Гулиевой Илькин Сулейманов невиновен.

Согласно утверждениям этого человека, Нармин Гулиеву убил ее односельчанин М.М. (имя и фамилия условны до подтверждения информации), а брат и шурин М.М. работают в правоохранительных органах.

В аудиозаписи говорится: "Этот человек - сосед Нармин Гулиевой. Об этом в селе все знают. У него есть автомобиль марки ВАЗ-2107. Илькина Сулейманова арестовали ложно, он невиновен".

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов сообщил Report, что указанная аудиозапись уже передана оперативно-следственной группе.

Жительница села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиева пропала без вести 21 ноября прошлого года, ее обгоревший труп был найден 6 января этого года.

Согласно официальным данным, 10 января был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в совершении преступления житель села Дондар Гушчу безработный Илькин Сулейманов 1973 г.р. Во время допроса, где принимал участие и его адвокат, он признался в совершении преступления.