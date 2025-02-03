Генпрокуратура: Еще четверо предпринимателей предстанут перед судом за невозврат валютной выручки

В Азербайджане еще 4 предпринимателя привлечены к уголовной ответственности по обвинению в невозврате в страну валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции.

В Азербайджане еще 4 предпринимателя привлечены к уголовной ответственности по обвинению в невозврате в страну валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, расследование уголовных дел велось в прокуратурах Губинского, Агсуинского и Саатлинского районов, материалы направлены в соответствующие суды для дальнейшего разбирательства.

Прокуратура Губинского района выдвинула обвинения по статье 208.2.1 (невозврат валютных средств из-за рубежа группой лиц по предварительному сговору) УК АР физическим лицам Мамедзаде Байраму и Гурбану Нусрат оглу. Им вменяется невозврат на счет местного банка 2,2 млн и 516 тыс. долларов США соответственно. Оба предпринимателя находятся под полицейским надзором.

Агсуинская районная прокуратура завершила расследование дела в отношении компании "Fruit", которую обвиняют в невозврате свыше 114 тыс. долларов валютной выручки. Должностное лицо Асиф Бадалов Маариф оглы привлечен как обвиняемый по ст. 208.2.1, избрана мера пресечения в виде взятия под полицейский надзор.

В Саатлинской районной прокуратуре возбудили уголовное дело по ст. 208.2.1 и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК в отношении компании "Qollaktika 01" по обвинению в невозврате более 18 тыс. долларов США. В качестве обвиняемого привлечен должностное лицо Нариман Лазими Мамедтаги оглы, который отбывает наказание в виде лишения свободы по другому делу.