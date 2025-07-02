Генпрокуратура: Азербайджан использует все правовые механизмы для привлечения к суду виновных в инциденте в Екатеринбурге

10:46

Азербайджан будет использовать все правовые механизмы для привлечения к суду виновных в убийстве азербайджанцев в Екатеринбурге.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов на пресс-конференции, проведенной 2 июля в Генеральной прокуратуре по факту возбуждения уголовного дела в связи с убийством азербайджанцев в России.

Начальник управления подчеркнул, что защита прав граждан Азербайджана является одной из основ Конституции.

"Обеспечение этих прав является высшей целью государства, и прокуратура Азербайджана верна этому. Генеральная прокуратура считает своим долгом расследование этого уголовного дела", - отметил Авазов.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.

МИД Азербайджана 28 июня выступил с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.