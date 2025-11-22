Арендатор Lake Hotel арестован по обвинению в гибели четырех работников

В Бинагадинском районе арестовано должностное лицо, обвиняемое в гибели четырех работников отеля.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту гибели работников Lake Hotel, расположенного на шоссе Хырдалан–Бинагади, было возбуждено уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса Азербайджана (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, что Джавидан Мурадлы (1997 г.р.), Эмиль Гулиев (2005 г.р.), Элтадж Алиев (2006 г.р) и Акбер Зейналов (2007 г.р.) погибли в результате поражения электрическим током во время выполнения работ.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что арендатор Lake Hotel Агасиф Вердиев при планировании и проведении работ в охранной зоне электрической сети нарушил требования ведения хозяйственных работ на территории охранных зон электрических сетей, утвержденные постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года, а также другие нормативные акты, что привело к несоблюдению мер технической безопасности и правил охраны труда.

21 ноября А. Вердиев был задержан в качестве подозреваемого. 22 ноября ему предъявлено обвинение по статье 162.3 УК.

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора Бинагадинский районный суд избрал в отношении А. Вердиева меру пресечения в виде ареста.

Следствие по делу продолжается. О дальнейших результатах будет сообщено дополнительно.