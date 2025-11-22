İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən "Lake Hotel"in icarədarı həbs edilib

    Hadisə
    • 22 noyabr, 2025
    • 17:28
    Dörd işçinin ölümündə təqsirləndirilən Lake Hotelin icarədarı həbs edilib

    Binəqədidə otelin 4 işçisinin ölümündə təqsirləndirilən rəhbər şəxs həbs edilib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, noyabrın 21-də paytaxtın Binəqədi rayonu, Xırdalan–Binəqədi şossesində yerləşən "Lake Hotel"in işçiləri - 1997-ci il təvəllüdlü Cavidan Muradlı, 2005-ci il təvəllüdlü Emil Quliyev, 2006-cı il təvəllüdlü Eltac Əliyev və 2007-ci il təvəllüdlü Əkbər Zeynalovun iş görən zaman elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölmələri faktına görə Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162.3-cü (əmək mühafizəsi qaydalarının pozulması ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

    Toplanmış sübutlarla "Lake Hotel"in icarədarı Ağasif Verdiyev tərəfindən elektrik şəbəkəsinin mühafizə zonası ərazisində planlaşdırılan və həyata keçirilən işlər zamanı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 may 2024-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq olunmuş "Elektrik şəbəkələrinin mühafizə zonalarının ölçüləri və həmin ərazilərdə təsərrüfat işlərinin aparılmasına dair Tələblər"ə və digər normativ aktlara zidd olaraq texniki təhlükəsizlik və əmək mühafizəsi qaydalarını pozmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Ağasif Verdiyev noyabrın 21-də cinayət işi üzrə rayon prokurorluğu tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.

    Noyabrın 22-də A.Verdiyev Cinayət Məcəlləsinin 162.3-cü maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq, ona həmin maddədə nəzərdə tutulan ittiham elan olunub.

    İstintaq orqanının vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında A.Verdiyevin barəsində Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam edir və baş vermiş hadisədə təqsiri olan bütün şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində zəruri istintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirilir.

    Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

    Binəqədi Hadisə hotel Cinayət işi Həbs
    Арендатор Lake Hotel арестован по обвинению в гибели четырех работников

    Son xəbərlər

    18:30

    Babək rayonunda yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    18:13

    Zelenski Tusku Avropa və ABŞ ilə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    18:04

    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci azaldıb

    Biznes
    18:04

    Bir sıra fransalı siyasətçi Makronun və hökumətin istefasını tələb edib

    Digər ölkələr
    17:58

    Azərbaycanda kənd təsərrüfatı torpaqlarının BOEM layihələri üçün istifadəsinə dair düzəlişlər hazırlanır

    Energetika
    17:47

    Azərbaycan gübrə ixracından qazancını 50 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    17:46

    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında liqa yarışının IV turu start götürüb

    Fərdi
    17:37
    Foto

    Bakıda "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilib

    Xarici siyasət
    17:36
    Foto

    Penitensiar xidmətin balansında olan inzibati binanın açılışı olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti