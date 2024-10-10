Генпрокуратура: Ахмеду Ахмедову назначено принудительное психиатрическое лечение

Согласно окончательному решению суда, Ахмедову Ахмеду Мехман оглу, страдающему психическим расстройством, назначена самая строгая форма принудительных медицинских мер, предусмотренных статьей 95 Уголовного кодекса для лиц с психическими расстройствами. Это принудительное лечение под интенсивным наблюдением в специализированных психиатрических стационарах.
Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам прокурор отдела по защите гособвинения в судах по тяжким преступлениям Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Орхан Самедов.
Он отметил, что 10 октября 2024 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по делу о применении принудительных медицинских мер в отношении Ахмедова Ахмеда Мехман оглу, который совершил преступление в состоянии невменяемости, предусмотренное статьями 120.2.4, 120.2.7 и 120.2.9 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Учитывая его нынешнее психическое состояние и опасность для себя и окружающих, была установлена необходимость принудительного лечения Ахмедова в стационарных условиях.
Освобождение Ахмедова Ахмеда Мехман оглу от уголовной ответственности и наказания по решению суда не означает его полного освобождения. Согласно решению суда, Ахмед Ахмедов будет помещен в специализированный психиатрический стационар для принудительного лечения под интенсивным наблюдением.
Следует отметить, что в случаях, предусмотренных законодательством, один день пребывания на принудительном лечении в специализированных психиатрических стационарах засчитывается как один день лишения свободы.