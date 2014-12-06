Генеральная прокуратура: Хадиджа Исмайлова шантажировала Турала Мустафаева

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/Генеральная прокуратура Азербайджана распространила официальное заявление в связи с арестом журналистки Хадиджи Исмайловой. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры, в заявлении сказано, что Мустафаев Турал Булуд оглы, который работал корреспондентом радио "Азадлыг" и телерадиокомпании “Meydan-TV”, 20 октября 2014 года в Приморском национальном парке принял вредный для человеческого организма препарат оксида цинка и пытался покончить жизнь самоубийством. По данному факту в Сабаильской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

Т.Мустафаев обратился в Генеральную прокуратуру и попросил принять меры в связи с тем, что в период его работы в вышеуказанных изданиях Исмайлова Хадиджа Ровшан гызы, которая работала в бакинском офисе радио "Азадлыг" и находилась с ним в близких отношениях, оказывала на него давление и преследовала, постоянно унижала честь и достоинство, чем едва не довела его до самоубийства.

Следствием было установлено, что Т.Мустафаев, устроившись в феврале 2013 года региональным корреспондентом радио "Азадлыг", познакомился с работавшей в данной редакции журналисткой Х.Исмайловой, с которой у него завязались близкие отношения, и постоянно проживал в ее квартире.

Х.Исмайлова, пользуясь личными связями, опекала его, оказывала помощь в его деятельности, создании бытовых условий и улучшении материального положения, чем поставила его в зависимое от себя положение. После разрыва их отношений из-за ревности Х.Исмайлова воспользовалась личным влиянием в редакции и добилась его увольнения в ноябре 2013 года. Спустя некоторое время их отношения нормализовались и Х.Исмайлова устроила его на высокооплачиваемую работу корреспондентом телерадиокомпании “Meydan TV”. Но когда Т.Мустафаев заявил о том, что намерен создать семью с другой женщиной, по непостредственному подстрекательству Х.Исмайловой он в марте 2014 года был уволен из телерадиокомпании.

Следствием также было установлено, что Т.Мустафаев, подвергшийся преследованию и давлению со стороны Х.Исмайловой, в качестве выхода из положения 1 мая 2014 года в Баку в съемной квартире пытался покончить жизнь самоубийством путем повешения на петле из простыни, но по независящим от него причинам ему не удалось осуществить свое намерение.

Х.Исмайлова привлечена в качестве обвиняемой к уголовной ответственности в связи с тем, что по причине ухудшения отношений с Т.Мустафаевым и его желания создать семью с другой женщиной, постоянно унижала его достоинство в социальных сетях и среди близких знакомых, совершала действия, ограничившие его журналистскую деятельность, добилась его увольнения с работы, ухудшения материального положения, в то же время угрожала ему распространением компрометирующих его материалов в случае отказа от восстановления отношений, и несмотря на то, что Т.Мустафаев грозился покончить жизнь самоубийством, если она не прекратит его преследовать, продолжала в отношении него противозаконные действия.

На основании собранных улик Сабаильским районным судом Баку в отношении Х.Исмайловой была избрана мера пресечения в виде ареста.

В следственном управлении Бакинской городской прокуратуры продолжаются следственные мероприятия по данному делу.