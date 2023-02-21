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Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела 26 человек в турецком городе Хатай.
Происшествия
21 февраля 2023 г. 11:26
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае

Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в турецком городе Хатай.

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

"Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана до сих пор извлекли из-под завалов в турецком городе Кахраманмараш 53 человека живыми и 752 тела. Сегодня же мне доложили, что в Хатайском районе наши спасатели извлекли 26 тел. Поисково-спасательные операции продолжаются", - подчеркнул замминистра.

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Версия на английском языке General: Azerbaijani rescuers recovered 26 bodies from rubble in Hatay - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке General: "Azərbaycanın xilasediciləri Hatayda 26 nəfərin meyitini dağıntılar altından çıxarıb" - EKSKLÜZİV

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