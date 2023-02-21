Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае

Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела 26 человек в турецком городе Хатай.

Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в турецком городе Хатай.

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

"Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана до сих пор извлекли из-под завалов в турецком городе Кахраманмараш 53 человека живыми и 752 тела. Сегодня же мне доложили, что в Хатайском районе наши спасатели извлекли 26 тел. Поисково-спасательные операции продолжаются", - подчеркнул замминистра.