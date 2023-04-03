ГДП: В прошлом году в Азербайджане было угнано 167 автомобилей

В прошлом году количество угнанных транспортных средств по республике сократилось на 14 фактов по сравнению с 2021 годом – со 181 до 167. В результате проведенных мероприятий 164 из них были обнаружены по горячим следам.

В прошлом году количество угнанных транспортных средств по республике сократилось на 14 по сравнению с 2021 годом – с 181 до 167. В результате проведенных мероприятий 164 из них были найдены по горячим следам.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД.

Отмечено, что из 73 угнанных автомобилей в районах республики было найдено 72, а в Баку - 92 из 94 угнанных автомобилей.

"Хотя статистика мер по борьбе с угонами транспортных средств свидетельствует об успешных результатах, анализ показывает, что существует ряд факторов, создающих благоприятные условия для совершения подобных правонарушений. Объектом преступлений данного вида являются в основном транспортные средства, которые паркуются на ночь вне жилых зон, на неосвещенных участках дорог, не оборудованы звуковой сигнализацией, имеют слабую систему блокировки, а также легко заводятся (в основном российского производства, а также старого выпуска)", - говорится в сообщении.

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обращается к автовладельцам с призывом учесть вышеуказанные обстоятельства при парковке.