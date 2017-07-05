ГДП: В 50% ДПТ в первом полугодии были сбиты пешеходы

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "В 50% ДПТ в последние 6 месяцев этого года этого года были сбиты пешеходы".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Кямран Алиев.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение смертельных случаев: "Раньше случаи наезда на пешеходов по Баку составляли 60-65%, по республике – 40-45%. Этот показатель снизился до 37%, но по последним данным составляет 50%".

К.Алиев отметил, что в наезде на пешеходов не мала вина и самих пешеходов: "Несмотря на наличие пешеходных переходов в ряде случаев граждане переходами не пользуются. Этим они подвергают опасности и свои жизни и других участников движения. Безусловно, водители тоже должны быть внимательными, должны знать, что среди пешеходов есть слабо видящие, слабослышащие. Водители, следуя правилам дорожного движения, должны принимать все меры, чтобы не сбивать пешеходов". К сожалению, некоторые водители превышают скоростной предел.