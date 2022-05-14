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ГДП обратилась к водителям в связи с ремонтом дороги Баку-Губа

ГДП обратилась к водителям в связи с ремонтом дороги Баку-Губа Главное дорожное управление полиции МВД обратилось к водителям, пользующимся дорогой Баку-Губа
Происшествия
14 мая 2022 г. 11:52
ГДП обратилась к водителям в связи с ремонтом дороги Баку-Губа

Главное дорожное управление полиции МВД обратилось к водителям, пользующимся дорогой Баку-Губа.

В заявлении, поступившем в Report, говорится:

"В настоящее время, начиная с 88-го километра автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, в направлении столицы ведутся строительно-восстановительные работы. В связи с этим на участке дороги, где ведутся работы, движение полностью ограничено, а на противоположной части организовано 2-х стороннее движение, приняты дополнительные меры безопасности, проведены соответствующие линии разметки, установлены временные дорожные знаки.

Главное управление дорожной полиции МВД, в частности, принимая во внимание увеличение интенсивности движения на автодороге Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией в выходные дни, а также во избежание повторения тяжелых дорожно-транспортных происшествий, произошедших в последние дни на данной автодороге, обращается к водителям с просьбой быть внимательными при движении в районе проведения ремонтно-восстановительных работ, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, строго соблюдать скоростной режим, временные дорожные знаки".

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Версия на азербайджанском языке DYP Bakı-Quba yolundan istifadə edən sürücülərə müraciət edib

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