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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздничными днями

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздничными днями Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с праздником Гурбан.
Происшествия
8 июля 2022 г. 09:26
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздничными днями

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с праздником Гурбан.

Главный инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли сообщил Report, что в праздничные дни дорожная полиция будет работать в усиленном режиме.

"Поздравляем наш народ с дорогим для каждого мусульманина праздником Гурбан, который с большим почтением отмечает исламский мир. Желаем провести эти праздничные дни в безопасной обстановке. Просим вас не забывать о ряде правил дорожного движения в праздничные дни, не нарушать требования остановки и стоянки, захватывая проезжие части дорог, не создавать помех для комфортного и бесперебойного передвижения других граждан. Просим во время поездок на дальние расстояния соблюдать режим сна и отдыха, обращать внимание на состояние своих автомобилей перед поездкой. Все праздничные дни мы будем нести службу в усиленном режиме с одной целью – обеспечить вашу безопасность на высоком уровне. Еще раз желаем каждому из вас приятного отдыха и праздника, который не будет омрачен негативом", - отметил А.Аскерли.

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Версия на азербайджанском языке Bakı DYP bayram günləri ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

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