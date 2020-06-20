​ГДП: Этой ночью в Баку и ряде районов установят посты

© Report https://report.az/storage/news/fab71ca0033c0ce95d3c7ac330e3e1e1/1d5c0266-70ae-4c77-9096-848ea8265f14_292.jpg

В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкаранском, Евлахском, Масаллинском, Джалилабадском и Абшеронском районах установят посты, а наряды полиции будут функционировать в усиленном режиме.

Об этом Report рассказал начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции полковник Кямран Алиев.

По его словам, после отмены решения об ограничении передвижения посты были сняты, но с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля они вновь заработают.

Отметим, что строгий карантинный режим будет действовать с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля.