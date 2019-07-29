​ГДП Азербайджана: Нельзя разглашать места установки макетов машин ДПС

“С целью предотвращения превышения водителями скоростного предела и ряда правонарушений макеты автомобилей Дорожной патрульной службы (ДПС) будут применены на всех автодорогах Азербайджана".

Об этом Report сказал начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

По его словам, установка макетов служит обеспечению безопасности дорожного движения: "Естественно, это меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Это профилактическая мера. Водители должны иметь в виду, что на месте макета через 1-2 часа может стоять автомобиль Дорожной патрульной службы".

Начальник отдела обратился к знающим о количестве, также местах установки макетов: "Мы не может назвать конкретные места установки макетов. Потому что с разглашением количества и мест установки макетов теряется значимость этих мер. Поэтому представители СМИ, которые знают о количестве и местах установки макетов, не должны их разглашать. Этим самым они никому не сделают лучше".

К.Алиев подчеркнул, что "подмигивание" фарами водителями друг другу для передачи достоверную или недостоверную информацию о наличии автомобилей ДПС служит обеспечению безопасности дорожного движения: "Мы ничего не может сказать водителям в связи с этим. Это положительное явление, и мы его поддерживаем".