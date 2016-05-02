 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Гаджи Мамедов переведен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы

    Он находится под наблюдением врачей

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В состоянии здоровья бывшего старшего оперуполномоченного Главного управления уголовного розыска МВД, обвиняющегося в тяжких преступлениях, похищении людей, приговоренного к пожизненному заключению Гаджи Мамедова возникли проблемы.

    Об этом Report сообщила адвокат Г.Мамедова Афет Газыева.

    По ее словам, из-за проблем в самочувствии содержащийся в Следственном изоляторе Службы государственной безопасности Г.Мамедов переведен в Специализированное лечебное учреждение Пенитенциарной службы в поселке Бина. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

    Отметим, бывший старший оперуполномоченный МВД Гаджи Мамедов и еще 26 человек были задержаны во время операции "Черный пояс", проведенной министерством национальной безопасности в ночь с 9-го по 10-ое марта 2005 года. 19 января 2007 года в Суде по тяжким преступлениям Г.Мамедову и еще 26 лицам был зачитан приговор. Из них Г.Мамедова и З.Насирова приговорили к пожизненному заключению. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi