​"Габала" встретится с "Манчестер Юнайтед", "Монако" и "Бенфикой"

"Команды различных возрастных групп футбольной академии "Габала" примут участие в 4 различных международных турнирах".

Об этом Report сообщил замдиректора академии Наиль Керимов.

По его словам, "красно-черные" 10-12 мая примут участие в SNAF Mondial Cup среди футболистов до 17 лет во французском городе Сен-Назер. В турнире представитель провинции попал в группу "А" с португальским коллективом "Бенфика", французскими "Монако" и "Анжи".

Команда U-11 отправится 13-17 мая на Murapol Cup в польском Кракове. В турнире примут участие 10 коллективов, среди которых английский "Манчестер Юнайтед", и загребский и киевский "Динамо", местные "Ягеллония", "Видзев", "Рух".

Команда U-16 "Габалы" 17-19 мая примет участие в памятном турнире Петера Дубовски, организуемом в Словакии клубом "Слован".

Коллектив U-14 Академии 8-9 июня в итальянском городе Сан Вито примет участие в турнире, посвященном памяти Фабио Зукчери.

Команда U-13 и U-15 "Габалы" могут отправиться в Грузию. Этот визит планируется осуществить в рамках сотрудничества с тбилисским "Динамо".

Отметим, что клуб "Габала" во время заграничных поездок покрывает только транспортные расходы.