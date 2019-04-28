Футболисты "Шеффилд Юнайтед" обеспечили себе выход в Английскую премьер-лигу

"Шеффилд Юнайтед" досрочно обеспечил себе выход в Английскую футбольную премьер-лигу.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно по итогам матча 45-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Англии, чемпионшипа, между "Лидсом" и "Астон Виллой".

"Лидс" на своем поле сыграл вничью с "Астон Виллой" со счетом 1:1. В составе хозяев забитым мячом отметился Матеуш Клих (72-я минута), который отличился в то время, когда в центре поля лежал игрок "Астон Виллы". После забитого мяча завязалась потасовка, в результате которой с поля был удален нападающий "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази. Затем футболисты "Лидса" позволили сопернику сравнять счет, автором гола стал Альберт Адома (77).

В турнирной таблице "Шеффилд Юнайтед", накануне обыгравший "Ипсвич" со счетом 2:0, за тур до конца чемпионата опережает идущий третьим "Лидс" на пять очков. В субботу выход в премьер-лигу себе обеспечил "Норвич", обыгравший "Блэкберн" и набравший 91 очко. В премьер-лигу напрямую попадают первые две команды, еще одна путевка будет разыграна в плей-офф, где сыграют клубы, которые займут места с третьего по шестое.