Футболист Ниджат Мухтаров переведен в следственный изолятор №3

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Сумгайыт" Ниджат Мухтаров, обвиняемый в краже, переведен в следственный изолятор.

Как сообщает Report, футболист был этапирован в следственный изолятор №3.

В прошлом месяце Сумгайытский городской суд приговорил его к тюремному заключению сроком на три месяца. В суде Н. Мухтаров сказал, что сожалеет о содеянном.

Отметим, что Мухтаров был задержан в составе организованной группы, подозреваемой в краже 9 и 15 сентября 695 м кабелей связи, принадлежащих Сумгайытскому телекоммуникационному узлу.