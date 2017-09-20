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    Футболист Ниджат Мухтаров переведен в следственный изолятор №3

    В его отношении избрана мера пресечения в виде трех месяцев тюремного заключения

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Сумгайыт" Ниджат Мухтаров, обвиняемый в краже, переведен в следственный изолятор.

    Как сообщает Report, футболист был этапирован в следственный изолятор №3.

    В прошлом месяце Сумгайытский городской суд приговорил его к тюремному заключению сроком на три месяца. В суде Н. Мухтаров сказал, что сожалеет о содеянном.

    Отметим, что Мухтаров был задержан в составе организованной группы, подозреваемой в краже 9 и 15 сентября 695 м кабелей связи, принадлежащих Сумгайытскому телекоммуникационному узлу.

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