​Фуад Алескеров выразил отношение к событиям в Нардаране

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Обращаясь к каждому представителю молодежи в Азербайджане, я призываю их придерживаться светских идей. Завтра наша молодежь составит основу азербайджанского государства. Молодежь будет защищать наше государство".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики Фуад Алескеров.

Говоря о нардаранских событиях, Ф.Алескеров сказал, что азербайджанскому обществу не свойственны религиозный радикализм и другие негативные явления: "Наша молодежь также должна проявить активность в вопросах пропаганды. В Азербайджане существуют все нормативные акты, связанные с религиозным радикализмом и экстремизмом. Парламент Азербайджана выступил с инициативой касательно усовершенствования данных нормативно-правовых актов. Безусловно, азербайджанская молодежь не примкнет к радикальным религиозным группировкам и будет проводить пропаганду против радикализма. Присоединившихся к подобным группам молодых людей мы приглашаем на правильный путь".