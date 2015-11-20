Фикрет Мамедов: В следственном управлении министерства юстиции завершено следствие по более 360 уголовным делам против правосудия

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "За 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество исполнительных дел выросло на 53% и превысило 350 тыс. В результате проведенных мероприятий обеспечено исполнение более 160 тыс. дел, объем выплаченных физическими и юридическими лицами средств составил более 124 млн. манатов"

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Азербайджана, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов.

Он отметил, что к административной ответственности привлечены 3 250 человек, создающих препятствия для исполнения решений и уклоняющиеся от их исполнения, в том числе в административном порядке арестовано 1 800 человек, а также в отношении 242 человек возбуждено уголовное дело, ограничено право выезда из страны более 4 тыс. должников.

В следственном управлении министерства юстиции завершено следствие по более 360 уголовным делам против правосудия, исполнение многих судебных решение достигнуто в ходе следствия.

"В текущем году продолжены мероприятия по осуществлению контроля над деятельностью муниципалитетов, в порядке административного контроля проверено более 44 тыс. муниципальных актов, материалы по 40 фактам в связи с нарушениями уголовного характера направлены в прокуратуру, возвращено более 606 га незаконно выделенных земель.