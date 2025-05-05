Фигурант дела о кибермошенничестве: Найденные в офисе $700 тыс. принадлежат моей сестре

В Баку продолжается судебный процесс по громкому делу о киберпреступлении, сумма ущерба по которому оценивается в миллионы манатов.

В Баку продолжается судебный процесс по громкому делу о киберпреступлении, сумма ущерба по которому оценивается в миллионы манатов.

Как сообщает Report, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям один из обвиняемых, Фархад Гасымов, заявил, что обнаруженные в офисе $700 тыс. принадлежат его сестре и были переданы ему на хранение.

Подсудимый также сообщил, что не знал о незаконности денежных переводов. По его словам, в компании работали всего пять человек с заработной платой около 600 манатов.

Следующее заседание назначено на 30 мая.

Напомним, что в прошлом году Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело операцию против незаконных денежных переводов в офисе в Ясамальском районе.

Были арестованы 6 человек, включая братьев Бахадыра и Икрама Гасымовых и их родственника Фархада Гасымова. Они обвиняются в незаконных денежных переводах между Азербайджаном и зарубежными странами, а также в уклонении от уплаты налогов.

Через компанию было незаконно переведено около 254 млн манатов. При обысках изъяты 1,5 млн долларов, 1,4 млн манатов, огнестрельное оружие и ювелирные изделия стоимостью около 1 млн манатов.

Арестовано имущество обвиняемых и членов их семей, в том числе около 100 дорогих автомобилей. Общая стоимость арестованного имущества оценивается примерно в полмиллиарда манатов.