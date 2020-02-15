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Эвакуированные из Китая в Турцию азербайджанцы прибыли в Баку

Эвакуированные из Китая в Турцию азербайджанцы прибыли в Баку
© silkway

Шесть граждан Азербайджана, эвакуированных из китайского Уханя турецким самолетом, вернулись на родину.

Как сообщает Report, они прилетели авиарейсом Анкара-Баку из Турции, где две недели находились на карантине.

Напомним, накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о завершении карантинного периода эвакуированных из китайского Уханя в Турцию граждан. Ни у одного из них коронавирус выявлен не был. 

1 февраля Турция, наряду со своими гражданами, эвакуировала 6-х граждан Азербайджана из китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавируса. Основная часть эвакуированных - студенты. 

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