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Глава МИД Швеции: ЕС должен демонстрировать к странам "Восточного партнерства" иной подход

ЕС должен демонстрировать к странам Восточного партнерства иной подход

"Евросоюз больше не говорит о постсоветских странах, наоборот, называет их партнерами Европы". 

Как сообщает шведское бюро Report, об этом на прошедшей в Стокгольме встрече глав МИД стран-членов программы "Восточное партнерство" заявила министр иностранных дел Швеции Анна Линд. 

По ее словам, инициатива "Восточное партнерство" была создана для предложения более тесного объединения и интеграции в страны, желающие быть членами ЕС. 

Министр отметила, что ЕС должен продемонстрировать иной подход к странам "Восточного партнерства" и оценить каждую страну в соответствии с достигнутым ею прогрессом.

Министр иностранных дел также рассказала об основных приоритетах углубления сотрудничества между ЕС и странами "Восточного партнерства".

Анна Линд заявила, что основное внимание в повестке программы необходимо уделить общим ценностям и таким приоритетам, как демократия, справедливость, права человека, равные возможности. 

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