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Эльмаддин Мурадлы: До настоящего времени надлежащая классификация ДТП не проводилась

Эльмаддин Мурадлы: До настоящего времени надлежащая классификация ДТП не проводилась Эльмаддин Мурадлы: До настоящего времени надлежащая классификация ДТП не проводилась
Происшествия
16 июля 2025 г. 11:42
Эльмаддин Мурадлы: До настоящего времени надлежащая классификация ДТП не проводилась

В Азербайджане по сей день не проводилась надлежащая классификация дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Центра журналистики и развития Эльмаддин Мурадлы на публичном обсуждении на тему "Классификация дорожно-транспортных происшествий: анализ причин и последствий".

Он обратил внимание на вопросы, связанные с превышением скорости и соблюдением пешеходами правил дорожного движения. "При разработке данной классификации мы увидели, что многие ДТП можно предотвратить. Для правильного использования переходов пешеходами необходимы ограждения. Большинство аварий происходит именно около этих переходов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İB sədri: Bu günə qədər nəqliyyat hadisələrinin düzgün təsnifatı aparılmayıb

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