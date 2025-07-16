Эльмаддин Мурадлы: До настоящего времени надлежащая классификация ДТП не проводилась

Эльмаддин Мурадлы: До настоящего времени надлежащая классификация ДТП не проводилась

В Азербайджане по сей день не проводилась надлежащая классификация дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Центра журналистики и развития Эльмаддин Мурадлы на публичном обсуждении на тему "Классификация дорожно-транспортных происшествий: анализ причин и последствий".

Он обратил внимание на вопросы, связанные с превышением скорости и соблюдением пешеходами правил дорожного движения. "При разработке данной классификации мы увидели, что многие ДТП можно предотвратить. Для правильного использования переходов пешеходами необходимы ограждения. Большинство аварий происходит именно около этих переходов", - сказал он.